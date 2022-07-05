日本海洋研究開發機構去年發現一條巨型深海魚，約1.4公尺左右，全身呈現深藍紫色，至今只發現過6條，近日在深海進行勘查時，再次拍到巨型深海魚的畫面，而且體型更大，長2.53公尺，清晰影像曝光後，讓不少專家驚呼，推測牠是該區域食物鏈頂端的生物。

「橫綱鰯」全身呈現深藍紫色，頭部沒有鱗片。(影片來源/YouTube/ANNnewsCH)

根據《NHK》報導，日本海洋研究開發機構去年在靜岡縣駿河灣2000公尺深海，發現一條新品種深海魚「橫綱鰯（音同若）」（Narcetes shonanmaruae），體長約1.4公尺左右，去年10月又在伊豆群島的八丈島西南約100公里處，放入一台相機至2000公尺深海裡，再次拍到新種深海魚的影像，長約2.53公尺，比先在駿河灣發現的還大。

從釋出的畫面中可見，「橫綱鰯」全身呈現深藍紫色，頭部沒有鱗片，當時牠緩緩靠近放有誘餌的籠子，看到另外一條深海魚靠近，牠便張開嘴威脅對方離開，確認趕走對手後，才將誘餌咬走，研究小組成員藤原義弘表示，「深海魚竟能長到這麼大，真的很不可思議，海洋還有許多未知的事物，等著人類去探尋」。

東京海洋大學教授宮澤正之表示，「當我第一次看到橫綱鰯時非常驚訝，心想『真的有這麼大的深海魚嗎？』儘管牠體型大，但動作卻很靈活，另外，可以確定牠主要是食肉的，因為當牠看到其他掠食者時，會做出張嘴威脅、堅守領地的動作，此為肉食魚類的典型行為」。