現年55歲、居住於南非帕拉博魯瓦（Phalaborwa）的納德（Riaan Naude）被喻為全球最惡名昭彰的冷血獵人，他經營一個專業打獵團隊，招募遊客到非洲草原體驗獵殺野生動物，並且經常上傳獵殺獅子、大象、長頸鹿等大型野生動物的屍體照，藉此炫耀戰績和攬客，引發極大爭議。如今報應來了，南非警方證實，納德近日被發現遭到「行刑式槍殺」，慘死街頭。

綜合外媒報導，納德經營了一個打獵團隊，專門安排喜好打獵的富豪或遊客到非洲草原，進行獵殺行程，其中不乏瀕危物種，且帕拉博魯瓦設有野生動物保護區，但納德依舊持續攬客，在當地早已惡名昭彰。加上他們經常在獵殺野生動物後，與這些「戰利品」開心合影，並將照片PO網，甚至曾分享血淋淋的長頸鹿心臟照片，遭到動保團體強烈撻伐。

不料近日卻傳出，納德陳屍在南非林波波省（Limpopo）馬肯路（Marken Road）上的一輛卡車旁，當時車內還有2把獵槍、飲用水、衣服、威士忌等，警方也證實確有其事，且納德被發現時朝上仰躺，滿臉鮮血，疑遭「行刑式槍殺」，被人近距離開槍身亡。

當地一個非營利打擊犯罪組織「遺產保護團體」（The Heritage Protection Group）指出，納德當天因發現卡車過熱，便將車子停靠路邊，沒想到此時卻有一輛白色車子靠近納德，之後有兩人走下車，其中一人近距離對納德開槍後，隨即偷了一把手槍就急忙逃離現場。對於納德的死訊，不少人認為這是他生前太過囂張，才會招致殺機。