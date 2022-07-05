大陸南昌一名66歲男子喜歡蒐集石頭，經常跑到自家附近的潦河尋寶，近日他注意到，其中有些石頭似乎有被打磨過的痕跡，而且當地曾出現舊石器時代的石器地點，因此認為這些石頭可能是歷史文物，因此聯繫專家鑑定，發現石頭可追溯至新石器時代。

綜合陸媒報導，居住在南昌市安義縣的諶祖華退休後，就經常到自家附近的潦河尋寶，這十年來撿到不少形狀怪異的石頭，有些經過人為打磨，還有被鑽孔形成圓環狀，不過該縣在1989年5月，曾發現三處舊石器時代的石器地點，顯示古人生活於河的兩岸或丘陵地，諶祖華近日懷疑這些石頭可能是古文物，因此聯繫相關單位。

諶祖華帶石頭至南昌市博物館，麻煩館內的專家鑑定，其中包含一塊直徑約9公分的圓環型石塊，邊緣平滑圓潤，中間還被鑽了圓孔，專家一看表示，「這個圓環型石塊是新石器時代的石流星，用來打獵的」，諶祖華當時為了還原古人用法，還在石器上綁了繩子，專家將石塊輕輕舉起並往外拋，演示石流星的使用方法。

專家進一步介紹，新石器和舊石器時代的石器有差別，在舊石器時代，人們僅透過敲打方式製作工具，不過到了新石器時代，當時的人已學會打磨石器，並且與其他物品做結合，例如利用繩子捆綁石器，且新石器的石器表面打磨後更加光滑，而拿來鑑定的石頭中，有一半都屬於新石器時代的石器，這也讓諶祖華非常興奮。

諶祖華希望讓更多人看到奇石，因此早在2021年他就於自家附近租了一間房子，並取名為「潦河奇石文博館」，展示自己收藏的200多塊奇石，免費讓居民欣賞，而且他還查閱大量資料，為每塊石器都標註好名稱，若是有人詢問，他也會充當解說員講解，「我的目的就是讓大家了解石器文化，體會到奇石的魅力」。