雖然不少國家已經採取開放態度，但還是有許多地方仍受到新冠疫情的影響。大陸黑龍江一名女子要到俄羅斯海蘭泡留學，學校與住家僅一江之隔，距離只有500公尺，未料因為疫情關係，女子竟要先到北京搭飛機前往莫斯科，再轉機到海蘭泡，路途硬生生被拉長到1萬公里以上，讓她相當無奈。

根據《極目新聞》報導，黑河市愛輝區一名女子透露，她大學讀的是教育相關專業，已經畢業6年，今年9月即將到俄羅斯海蘭泡（Blagoveshchensk）的布拉戈維申斯克國立師範大學（Blagoveshchensk State Pedagogical University），就讀教育專業碩士，然而2座城市中間其實只隔著一條黑龍江，站在江邊就能看見海蘭泡的城市建築。

女子說，在新冠肺炎疫情之前，她每周都會憑簽證到海蘭泡遊玩，早上去下午就能回家，有時候坐車前往、有時則搭船，但自從疫情出現，她已經有2年沒去過海蘭泡。如今為了留學，即將再度踏上熟悉的異鄉，有趣的是，女子住家和學校的直線距離只有500公尺，讓她揚言要挑戰「全網路最短的留學距離」。

然而儘管學校只在「一江之遙」的地方，但因為受到疫情影響，導致女子必須先從黑河市前往北京，再搭乘飛機到莫斯科，最後轉機到海蘭泡，原本500公尺的路途瞬間增長到1萬公里以上。目前女子尚未預訂機票，正在等候學校通知可以前往的時間。

新聞曝光後，很快就引發網友關注，不少人都認為事情太過荒誕，紛紛留言：「明明那麼近，不可抗力原因得繞道又那麼遠了」、「還要繞道莫斯科？我的天，跨越整個俄羅斯了」、「沒有困難也要創造出困難！」、「500公尺？努力一點家裡都能連到學校WIFI了」、「近在天邊，遠在眼前」、「你就在我面前，我卻要繞半個地球來找你」。