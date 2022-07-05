大陸一名胡姓女子近日和友人相偕前往青海可可西里無人區遊玩，沒想到上廁所時突然看見一隻哈士奇迎面而來，原本打算過去摸摸狗，沒想到眼尖的朋友發現情況不對，立即出聲阻止，嚇得她趕緊落荒而逃。

綜合陸媒報導，胡女3日和2名友人一同開車前往青海可可西里無人區遊玩，期間突然一陣尿急，就找了廁所解放一下，沒想到這時突然看見一隻哈士奇從遠方慢慢逼近，胡女原本還不以為意，打算上前摸狗陪玩，直到友人疾呼「那是一隻狼」，嚇得她瞬間拔腿狂奔。

對此，胡女受訪時表示，她和友人只是想去散心，沒有考慮到安全問題，剛下車就看見一隻哈士奇盯著自己，彼此還四目交接了一陣子，認為對方沒有攻擊性，她也就沒放在心上。直到友人大喊那是一隻野狼時，她才趕緊撤退到安全的地方，並持手機拍下遠方的野狼。

影片曝光後，不少人替女子的安危捏一把冷汗，紛紛留言直呼「那是狼還不餓，才饒了妳這條小命」、「無人區我根本都不敢去，感覺好危險」、「上廁所別一個人，要是再來幾隻狼就不會只是對峙了」；也有人打趣笑說「妳留記號搶牠地盤了」、「這是偵查兵，大部隊在後面」。