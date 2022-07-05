山林中總是會出現各種野生動物。日本一名網友曬出親戚的親身經歷，他的阿姨住在山上，某天拉開窗簾時，竟發現一隻眼睛發光的浣熊被卡在窗上，讓她嚇到忍不住放聲尖叫，最後在警消人員的幫助下，才成功救下這隻浣熊，並把牠放生回野外。

日本網友「九十九」在推特發文表示，住在山上的阿姨最近傳給他一張照片，只見一隻陰沉可怕、眼睛還發著光的浣熊正掛在窗戶上，眼神直勾勾地盯著屋內的人看，詭異的場面連他隔個螢幕看都覺得害怕，更不用說在現場的阿姨，她被嚇一大跳，忍不住尖叫出聲。

阿姨透露，當時只是想拉開窗簾，讓光線透進屋內，未料一動作就看見如此嚇人的「怪物」，她後來仔細觀察才發現，「怪物」其實是一隻可憐的浣熊，因為身體被卡住了，沒辦法自己下來，阿姨見狀立刻打電話報警，之後花了40分鐘救下浣熊，最終順利放生回大自然。整個過程中，浣熊都維持著相同的姿勢，一動也不動，阿姨雖然知道牠很可憐，但仍心有餘悸。

貼文曝光後很快就掀起話題，並吸引超過18萬人按讚，甚至還被轉發到台灣的PTT八卦版，對於這場驚嚇的遭遇，網友們留言表示：「這浣熊是大法師嗎？」、「我懂阿姨，如果是我拉開窗簾看到這幕，肯定也會大尖叫」、「會發光的眼睛也太嚇人了」、「火箭浣熊（電影《星際異攻隊》角色）是你嗎？」、「牠的眼睛像是下一秒就要發出雷射光」。