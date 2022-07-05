美國明尼蘇達州一名飼主養了47隻貓，但6月中旬他突然無家可歸，又不捨拋下愛貓，因此帶著牠們住在車裡，並長期停在休息站，一名民眾路過轎車時，發現車窗內全是貓咪，毛球幾乎塞滿整個擋風玻璃，擔心牠們在車裡會中暑，緊急通報當地動保單位幫忙。

根據《紐約郵報》報導，一名飼主原本養了47隻貓，但6月中旬他無力負擔房租，因此淪為街友，但又不捨拋下愛貓，因此將牠們全數帶到車上一起生活，並長期停在休息站內，直到有民眾經過轎車後，發現車裡竟塞滿貓咪，而當日白天氣溫高達攝氏32.2度，擔心牠們可能因此被熱死，趕緊通報動保單位。

動物人道協會（Animal Humane Society）的人員普達斯（Ashley Pudas）表示，這些貓與主人住在車上一陣子，牠們年齡從1歲到12歲不等，所幸主人從未將牠們單獨留在車內，否則後果不堪設想，「經過這一次後，牠們的主人也意識到，車內的高溫恐會害死毛孩，這些都已超出他的能力範圍，因此當我們介入處理時，他並沒有阻攔」。

由於車內空間狹小，而且為了爭搶地盤，貓咪們也出現打架的狀況，因此其中有些貓有脫毛的問題，身上還有一些小傷口及撕裂傷，甚至還有脫水的狀況，目前已幫貓咪安排疾病檢測、疫苗接種、驅蟲、絕育手術，等一切處理完才會開放民眾領養，在協會的安排下，47隻貓咪終於有寬敞的空間睡覺，也能好好吃飯，不必再與同伴爭奪地盤。