古代也有剖腹產手術？大陸考古團隊在古墓群中，發現一具女性乾屍，其下腹部有一處長約17公分的傷口，還有以馬尾毛縫合的痕跡，考古學家推測，這具女性乾屍在生前可能經歷難產，並進行了剖腹產手術，最終卻不幸死亡。

(影片來源/YouTube/CCTV紀錄)

根據《央視》報導，2003年考古團隊在位於新疆吐魯番市的「洋海墓群」中，發現了一具1500年的女性乾屍，在其下腹部的一個小細節，引起考古學家的注意，這裡有一處長達17公分的傷口，且在顯微鏡下觀察，竟可看見傷口周圍有用馬尾毛縫合的痕跡，此外她面部表情猙獰、變形，嘴巴也張得很大，估計生前經歷了非常痛苦的事情。

吐魯番學研究院副研究員張永兵指出，這具女性乾屍的骨骼很小，很可能是因為尚未發育成熟，因此猜測其年齡在20歲以下；由於古代人結婚生子的年齡較早，考古學家認為她在死前可能正面臨難產，並經歷了一場剖腹產手術，不過在1500年前的醫療條件下，女子幾乎沒有生存可能。

除此之外，位於山東廣饒的傅家遺址，也出土過曾接受腦部外科手術的頭骨，傅家遺址來自於大汶口文化中期，距今約5000到5200年，而這具頭骨的主人為成年男性，考古學家在其右側頂骨的靠後部處，發現一處直徑3.1X2.5公分的圓形穿孔，孔洞的邊緣呈現非常光滑、均勻的圓弧形。

經過一系列研究、觀察後，發現圓孔上有人工用銳利工具刮削的痕跡，對此神經外科專家稱，這明顯是做過手術的痕跡，中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員吳新智表示，圓孔邊緣的圓弧狀屬於自然修復，代表頭骨主人在手術過後，又活了很長一段時間，代表這是一場成功的史前外科手術。