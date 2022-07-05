有些人只要喝醉酒就會做出行為脫序的事情，直到清醒後才開始後悔。美國德州一名女子和朋友喝醉後走在街頭，看到不遠處有一隻灰色貓咪，就發出聲響想吸引牠過來，未料當「貓咪」真的靠近時，她們才驚覺那其實是一隻野生浣熊，讓大家嚇得邊叫邊後退。

這名女網友日前和朋友喝醉後走在街頭，經過停車場時看到不遠處有一隻灰色的動物在遊蕩，當時她們下意識地認為是貓咪，於是發出聲響吸引牠過來，沒想到「貓咪」真的很聽話，下一秒就回過頭，開始朝她們的方向移動。

當牠迎面跑過來的時候，女子和朋友才驚覺不對勁，因為這隻動物不但有著尖尖的嘴巴，還有纖細修長的四隻，再加上臉上招牌的「黑眼圈」，她們才發現那根本不是貓咪，而是一隻野生浣熊，大家見狀都嚇一大跳，一邊尖叫一邊後退逃離，又覺得認錯動物實在很糗，忍不住笑了出來。

事後這名女子將影片分享到TikTok上，吸引大批網友注意，截至目前為止觀看次數已經超過760萬，大家紛紛留言開玩笑：「這就是我們這些近視的人經常會做的事」、「你把牠叫過來，就要給牠食物啊！」、「牠是不是有一瞬間也以為自己是貓？」、「原來是貓咪啊，我還以為是浣熊呢」、「我也幹過類似的事情，只不過那隻『貓』不是浣熊，而是猞猁」、「牠走路的樣子有點可愛」。

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