清朝皇帝為了充實後宮，每3年會舉辦一次選秀，挑選適合的女子入宮為妃，不過這些秀女並非泛泛之輩，全是八旗官員的女兒。然而外界不解，後宮嬪妃數量有限，並非每位女子都能被皇帝選上，那些沒被挑中的秀女都去了哪裡？事實上有一類人專門撿便宜。

根據《騰訊網》報導，清朝選秀制度從順治皇帝開始，不過選秀範圍僅限於八旗之內，漢人女子沒有資格參與選秀，且所有八旗女子都必須強制參加選秀，她們的年齡介於13至17歲，沒有參加選秀之前，是不能許配給別人的。

第一輪選拔結束後，秀女們會被送到順貞門接受禮儀培訓，等待下一步安排。這時一些貴族為了自身利益會賄賂負責人，將他們看上的女子放出秀女名單。

接著經過一系列選拔後，最終被選中的秀女大多都能直接入宮成為妃子；至於其他沒被選中的只能黯然接受家族婚姻的安排。這時第二批撿便宜的人就會出現，從這些未入選的女子中挑選兒媳婦，畢竟她們容貌雖然略遜一籌，沒被皇帝看上，但家族的政治實力還是頗具優勢，能幫助自己的家族。

這些人挑完後，一旁的漢族官員同樣蓄勢待發，盡可能將剩餘落選秀女一網打盡，如此層層挑選，這些秀女的婚事幾乎都已被安排完畢，最終與門當戶對的家庭結親。