日本兵庫縣近日出現2隻無毛生物，擁有細長的臉與腿部，當地民眾發現後，趕緊將牠們的模樣拍下，由於從未見過這個物種，因此非常好奇，有人推測是小袋鼠或鬣狗，無毛動物照引發熱議，專家則對此表示，牠們應該是患有皮膚病的貉。

根據《神戶新聞》報導，兵庫縣佐用町大木谷的甲大木谷村一名70歲老翁有飼養貓咪，平時他會將貓飼料放在屋外，豈料6月中旬，他聽到屋外傳來聲音，查看後發現有2隻不明動物在偷吃貓飼料，讓他感到非常驚訝，便拿起手機拍攝，而對方看到人後也未感到害怕，日後當地不少村民，陸續親眼目擊牠們的存在。

此事也引發兵庫縣丹波市森林動物研究中心的關注，表示牠們應該是患有疥瘡的貉（raccoon dog），而疥瘡是由寄生蟲「疥蟎蟲」引起的皮膚病，會使動物全身發癢及毛髮脫落，此皮膚病10多年前就在貉間流行，甚至還傳到熊和野豬身上，對此也提醒民眾，看到野生動物時，千萬不要主動餵食或觸摸，以免被傳染。

貉又稱貉子、狸，屬於犬科動物，全身呈現棕灰色毛，耳朵短小、嘴部略尖，兩頰有長毛，主要生活於山林中，以魚蝦和鼠兔為食，是雜食性動物，消化系統的功能介於肉食動物和草食動物之間，貉的聽覺較差且行動緩慢，但會用混亂的足跡欺騙敵人，擅長爬樹與游泳，不過牠也被視為一種珍貴的毛皮獸，因此目前被大規模圈養。