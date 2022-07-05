現代不少人都會飼養寵物，並將牠們當作家人一樣珍惜、寵愛。印尼一名男童飼養的鯰魚不久前死掉了，媽媽將其料理成炸魚當作晚餐，男童先是不知情地吃了幾口，得知真相後立刻抱起鯰魚崩潰大哭，網友們看到都感到心疼又好笑。

根據《World of Buzz》報導，印尼女網友「@nialailatu0」在TikTok上分享一段影片，她兒子飼養的鯰魚近日死掉後，她就將魚拿來料理，做成炸魚當作晚餐，還端上桌給兒子享用，從第一段影片中可以看到，男童似乎已經知道鯰魚的死訊，但並不知道面前的食物就是用愛寵做成的，因此一邊哭喊一邊用手剝魚吃，吃了一會兒情緒也稍微緩和了一些。

隨後在第二段影片中，父母再度提起鯰魚死掉的事情，男童激動地哭了起來，更嚷嚷著要看鯰魚的墳墓，接著媽媽向他解釋，「鯰魚沒有拿去埋起來，鯰魚在這裡」，並用手指了指盤子上的炸魚，男童聽到後立刻抱起鯰魚崩潰大哭，父母在旁邊勸他繼續吃，都被男童歇斯底里地拒絕了。

影片曝光後，不少網友都覺得男童的反應很可愛，「很抱歉，但我真的忍不住想笑」、「我記得我小時候也因為雞被殺了哭得很慘，但我在晚餐的時候也吃得很多」；但也有人認為這對父母的作法太過殘忍，「父母應該要對自己的孩子有同理心，這種行為會讓他們產生陰影」、「我不懂這對父母怎麼想的？居然把孩子的寵物當成晚餐？」。