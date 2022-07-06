英國德文郡海灘先前出現一隻黑豹，站在沙灘上一動也不動，嚇壞路過的遊客，但豹類基本上並不會出現在海邊，因此讓許多人非常困惑，其實這是一件用漂流木刻的黑豹雕塑，不過無論身體曲線還是表情都刻得栩栩如生，乍看之下宛如真的豹，因此民眾才會誤會。

綜合外媒報導，德文郡海埃克斯茅斯海灘（Exmouth Beach）的黑豹雕塑是藝術家布倫丹·羅林（Brendan Rawling）的作品「Resilience」，他先前也多次在海灘擺放自己的作品，每次都獲關注，這次他使用當地的漂流木製作，耗時72小時完成這座1比1等比例的雕塑，「將雕塑全身染黑花了我很長的時間，因此我對它的外觀非常滿意」。

羅林進一步提到，自從1976年發布《危險野生動物法》後，在英國目擊黑豹的次數略為增加，「80年代時，我父親在德文郡的伍德布利慢跑時就曾遇過黑豹，所以每當我外出跑步或至偏遠地區時，我腦子也會出現黑豹的畫面，想像自己遇到牠們時的景象」，不過隨著環境變化與人類過度開發，他也擔心黑豹數量會越來越少。

而上個月就曾有英國民眾目擊「真的」黑豹，阿博尼（Martin Abonyi）帶11歲兒子至頓卡斯特的布萊克卡爾公園（Black Carr Plantation）騎腳踏車，豈料阿博尼騎到一半，回頭查看兒子的狀況時，發現一隻黑色動物從草叢衝了出來，起初他以為是一隻狗，嚇得趕緊騎回去，而對方又跑進樹叢，動作非常敏捷，看起來不太像狗，且在附近並未發現飼主，阿博尼上網搜尋後，才知道該區域經常目擊到黑豹，推測跑出來的動物很有可能是隻黑豹。