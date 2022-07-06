大陸近日流傳一段影片，一名乘客在搭乘飛機時，疑似因為拉肚子憋不住便意，糞便從機頭一路漏到機尾，導致整架飛機都充斥著異味，空服員則蹲在地上清潔，幫乘客收拾殘局，影片曝光後，立刻引發網友熱議。

根據《東北網》報導，一名網友日前搭乘南方航空CZ6147班機，從三亞飛往哈爾濱，結果竟有乘客疑似因為拉肚子，還來不及去廁所，糞便就漏了出來，一路從機頭漏到機尾，讓PO主無奈抱怨「弄得飛機裡面臭哄哄的」，而且航班預計飛行近6小時，導致大家都必須在異味中度過。

不過最辛苦的還是飛機上的空服員，從PO主上傳的影片中可以看到，3女1男共4名空服員蹲在地上，先用衛生紙再用毛巾，一遍遍地仔細清潔、消毒該名乘客漏出來的糞便，在他們的努力之下，機艙的異味減輕了不少，讓PO主感到相當佩服。

影片曝光後，立刻掀起話題，網友們紛紛留言：「拉肚子不去廁所拉，在座位裡拉？」、「就算拉肚子也不會憋成這樣才上廁所吧，又不是小孩子」、「這算是生化武器攻擊嗎？」、「拉肚子時，不要相信任何一個屁」、「不會找空服員要個塑膠袋嗎，就說暈機」、「太災難了，還是得全程封閉的機艙」。

針對此事，南方航空回應，當事者為一名老人，因為身體不好才會大小便失禁，並不是故意，老人在事後也有向空服員道歉並表達感謝。