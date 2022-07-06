有些主人會想要知道跟毛孩間的前世今生，我沒有靈通能力，毛孩也不見得都清楚答案，所以遇到這類問題我會傾向轉介，希望藉由通靈老師解開主人心中的疑惑，但這個個案告訴我，她只想聽毛孩自己怎麼說，因為主人不只想了解跟寶貝之間的因緣，爸比媽咪還各自寫了一封長長的信要對他們的寶貝說。

他們的寶貝叫谷小咪，是一隻小黑貓，5天大就被貓媽媽遺棄，在美國天寒地凍的戶外，被好心媽咪發現，就這樣陪伴著媽咪23年。生命的最後五個月，谷小咪因為脖子中風一度不良於行，連上貓砂盆都要爸比抱著才上得出來，所以媽咪決定放下一切照料牠的生活。

五個月來媽咪每天幫牠復健，簡直是令人稱羨的帝王級照顧，每天餵飯、餵藥不說，還包括N次的被動伸展、精油按摩跟水晶療癒，谷小咪在媽咪悉心照顧下，本來漸有起色，但後來可能是年紀太大，在床上跟媽咪對望後留下了眼淚離開。

媽咪無法接受，嚎啕大哭，離世溝通時谷小咪說，讓媽咪看著自己離開很殘忍，但祂就是想這麼任性，因為離世過程不讓媽咪看著，媽咪一定又會胡思亂想。而最後一刻牠流淚，一方面是牠23歲的老靈魂放心不下愛哭鬼的媽咪，另一方面，牠又覺得自己同時還有著幼貓一樣的靈魂、對媽咪仍有許多眷戀。能讓媽咪陪牠走完貓生最後一哩路，谷小咪覺得這是一場幸福的告別。

飼主在美國撿到才5天大的谷小咪，並帶回家飼養長達23年。(圖 / 谷小咪媽咪 授權提供)

溝通時爸比問牠在彼岸是否有交了女友，谷小咪斬釘截鐵地說：「媽咪就是谷小咪的女友，從來沒變心過！」谷小咪這句話，為深陷悲傷的媽咪帶來不少安慰。但媽咪一直覺得跟谷小咪之間有著異於寵物之間的濃烈情感，曾經懷疑牠會不會是自己上輩子的父母？

谷小咪卻說：「我不能告訴媽咪我曾經是你的誰，如果你知道自己深愛的人，最後變成一隻貓出現在你面前，我怕媽咪會受不了。」有時候，答案也許不是那麼重要，可以再度跟離世毛孩取得連結，才是主人的重點。

媽咪很後悔當時應該不要那麼排斥安樂死，或許可以讓谷小咪少受一點罪，但爸比是虔誠佛教徒，媽咪也常手抄心經，實在無法替谷小咪做出這樣的決定。谷小咪說：「要不是我身體撐不住了，這種帝王級的照顧，我才不想放棄咧。」最後，谷小咪謝謝爸比媽咪讓牠能圓滿以自然方式走向死亡。

媽媽說：「一直以來我都以為是你需要我，你一走我才發現是我更需要你」、「原來你一直是大人，我才是依賴你的小朋友…」谷小咪離世一個多月後，媽媽本來以為自己好一些了，但一轉身看到牠的小床，又淚如雨下。

「媽咪，你不是在教人靜心嗎？谷小咪的任務就是要來教你，如何把自己告訴別人的，變成自己能做到的，這樣，媽咪才會變成更好的老師！」老愛跟著爸比念佛的谷小咪如此靈性的回答。

毛孩靈魂話語，常具有超越人類的高維度思維，需要主人好好的沉澱消化。