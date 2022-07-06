大陸廣東深圳一名農民餵雞時，發現農舍裡的雞全躲在角落，往旁邊一看才發現，另一側竟是一條正在睡覺的巨蟒，農民嚇得趕緊報警，而消防人員到場後，馬上就將蟒蛇制伏，不過捕捉過程中，牠疑似受到驚嚇，將腹中消化到一半的雞全吐出來。

根據《荔枝視頻》報導，陳姓農民近日到雞舍餵雞時，發現雞全躲在角落，讓他非常困惑，環顧四周後才發現，另側竟有一條正在睡覺的巨蟒，而且腹部非常大，附近還有5隻已喪命的雞，推測蟒蛇可能吃掉他的雞，擔心蟒蛇醒來恐會攻擊人，趕緊報警求助，消防人員到場處理，沒花多久時間就將蟒蛇抓住。

消防員周建榮表示，雖然過去有不少抓蟒蛇的經驗，但第一次看到如此大條的，經過觀察後，確定這條巨蟒品種為「緬甸蟒」，重約30斤（15公斤）、長2.5公尺，牠闖入雞舍後，除了吞下4隻雞，還纏死了5隻，而消防員使用捕蛇鉗捕捉時，蟒蛇受到驚嚇，將4隻未消化完的雞全吐出來，牠隨後被帶往偏遠地區放生。

消防員對此提醒，民眾若發現蟒蛇，千萬不要緊張，也不要自行捕捉，應報警請專業人士幫忙。不少網友看到影片後也嚇壞，「這麼大一條，放到偏遠山區還是好恐怖」、「蟒蛇：我吐出來還給你，別抓我啊」、「巨蟒連吃4隻雞，根本把雞舍當buffet吃」。