鯊魚攻擊人類的事件頻傳，導致人心惶惶。近日一群遊客在土耳其度假勝地戲水，過沒多久竟有一隻鯊魚出現在人群之中，且不斷在四周盤旋，遊客見狀都嚇一大跳、急忙後退，其中一名大叔挺身而出，拿起拖把猛打鯊魚的頭部，才終於把牠趕跑。不過當地官員指出，當時出現的其實不是鯊魚，而是對人類無害的「頜針魚」。

📹| The shark, which was seen on the Marmaris coast, was removed by the citizens "by hitting its head with a floor mop". pic.twitter.com/xlwRohbsD4 — EHA News (@eha_news) July 4, 2022

根據《Metro》報導，這起事件發生在馬爾馬里斯（Marmaris）的一處度假勝地，當時一群遊客正站在淺水區，水面上卻突然出現魚鰭，疑似有鯊魚出沒、徘徊，在場所有人都嚇一大跳，有些人後退試圖遠離危險，有些人則潛入水中，不過這隻「鯊魚」仍在人群周圍不斷打轉。不久後，一名大叔挺身而出，拿著拖把往「鯊魚」的頭部猛打數下，才終於成功把牠趕跑。

不過馬爾馬里斯政府指出，影片中出現的根本不是鯊魚，而是地中海的頜針魚（Mediterranean Garfish），同時引述專家說法，表示頜針魚是一種無害的魚類，還開玩笑地說：「所以你下海的時候不用帶著拖把」。

當地政府表示，影片中的其實是地中海的頜針魚，而不是鯊魚。(圖為頜針魚/達志影像)

事實上，埃及觀光聖地洪加達灣（Sahl Hasheesh）近日才發生鯊魚攻擊致死的意外，一名68歲奧地利婦女下水游泳時，慘遭一隻尖吻鯖鯊（Mako Shark）攻擊，被咬斷一隻手臂和一條腿，雖然她奮力游回岸上求救，但仍不幸在送醫過程中休克身亡；且在幾小時之後，洪加達灣海域又有一名婦女受害，同樣因為被鯊魚攻擊而喪命。