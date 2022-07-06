獅子被稱為萬獸之王，但遇到體重很重的河馬時，牠們也會害怕。非洲國家波札那的塞琳達保護區，近日出現3隻獅子想渡河，但該河域其實是河馬的地盤，河馬感覺到威脅後，馬上衝過去展開攻擊，獅子被嚇得連爬帶滾逃開，所幸並未受傷，但模樣非常狼狽。

3隻獅子想渡河反被河馬追趕，導遊目擊過程很驚訝，表示他從業10幾年，也是第一次看到這種事。(影片來源/YouTube/Latest Sightings)

根據《Latest Sightings》報導，動物保護組織「Great Plains Conservation」近日在塞琳達保護區（Selinda Reserve），發現有3隻獅子正要過河，儘管牠們知道該河域是河馬的地盤，但並未因此打消念頭，而河馬發現有其他動物闖入後，立即游過去阻攔，獅子們自知打不過河馬，趕緊向旁邊游，但速度依舊比河馬慢。

其中一隻獅子被河馬撞到後，嚇得跳了起來，所幸河馬只是想驅趕，並沒有要攻擊對方的意思，看到獅子上岸後，牠也沒有繼續追趕，動保組織嚮導帕克斯（Parks）提到，影片中有2隻獅子順利渡河，但其餘1隻落後了，看到河馬靠近也不敢再渡河，最終繞了一大圈，找到一個比較淺的河道才順利過去，並與同伴會合。

雄性成年河馬平均體重約1.5噸，雌性則是約1.3噸，擁有粗壯的四肢，腳上還有蹼狀腳趾，屬於半水生哺乳動物，而且領地意識很強，若有其他動物靠近牠們的地盤，河馬就會展開攻擊，牠們不僅體型大又很重，咬合力驚人，還擁有厚實的外皮，被視為非洲最令人害怕的動物之一，因此獅子、鬣狗或鱷魚都不會輕易捕食成年河馬，多從小河馬或生病的河馬下手。