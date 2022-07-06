現代人為了生活上的方便，發明出許多東西，其中為了辨識身份，就有了「身份證」等類似的物品。然而古代並沒有身份證，外出時又該如何向別人證明「自己是自己」呢？

根據《梨視頻》報導，在戰國時期、商鞅第一次變法時，改革了戶籍制度，實行什五連坐法，此外還規定出行較遠者或旅店的旅客，都必須持有官府印發的憑證，否則旅店不可以收留該旅客住宿，這個憑證通常為一塊竹牌，上面寫著姓名、性別和居住地等等資訊，擁有現代身份證的部分功能。

到了隋唐時期，政府給官員發放「魚符」，是一塊擁有魚形狀的木頭片或金屬片，上面刻有官員的姓名、官居品級等，每天上朝的時候都要記得帶上，在門口排隊交由太監檢查，正確無誤才能放行。武周時期，則是把魚符改為「龜符」，而且親王和三品以上官員的龜符還是用黃金製作的，也因此後來才會有「金龜婿」的說法。

明朝時主要使用的是「牙牌」，是一種用象牙、獸骨等材料製成的小板子，上面刻有該官員的姓名、職務以及所在的衙門等資訊，比隋唐時期還要詳細許多，但不管魚符、龜符還是牙牌，都只有官員才能擁有，而且等到退休之後，明朝官員還得繳回牙牌。

清朝的身份證則稱為「腰牌」，牌子上不但要寫清楚姓名、年齡、工作單位、職業、官銜，還會註明腰牌的用途，有些要求比較嚴格的地方，還會記錄持有人的臉部特徵，想要冒充或認錯人，幾乎是不可能的事情。