古代思想裡，女性就應在家顧小孩，甚至連讀書的權利都沒有，但清代有一名女科學家，她不僅會寫詩詞，甚至精通天文、數學、地理等，認為男女平等，所獲的機會都應相同，在古代非常少見，國際天文學聯合會（IAU）在1994年，還以她的名字替金星上新發現的隕石坑命名，以此紀念她做出的貢獻。

清乾隆三十三年（1768年），王貞儀出生於江蘇一戶書香門第，她天生聰穎，對數理非常有興趣，祖父王者輔曾任豐城知縣和宣化知府等官職，11歲時她的祖父在吉林過世，父親帶她千里奔喪，使她有機會閱讀祖父的藏書，並在短短5年讀完，她還曾向當地一位蒙古軍夫人學習騎射和武術，16歲時隨父母返回江蘇老家，與父親及祖母四處行醫，又輾轉陝西、湖南，甚至還到過粵東一帶，寫下「足行萬里書萬卷，嘗擬雄心勝丈夫」、「始信鬚眉等巾幗，誰言兒女不英雄」等詩句。

18歲的王貞儀之後回到南京定居，開始專心研究數學，除此之外，她還接觸西方科學，在著作《德風亭初集》中，可見她的研究內容包含三角函數與勾股定理，及當時盛行的「梅氏算學」，她用淺顯易懂的方式解釋數學，還在《葬經闢異序》中反對迷信風水，於宦官盛行煉丹延壽的時代裡，表示煉丹是自欺欺人的做法。

另外，王貞儀在天文學領域裡也有貢獻，留下《歲差日至辨疑》、《黃赤二道辯》、《地圓論》等著作，她當時為了搞懂月食過程，以燈為日、桌為球，用一個圓鏡代表月亮，透過簡陋的器材了解月食的奧秘，並寫出著作《月食解》，解釋日食、月食時太陽、地球、月亮三者的位置關係，還有會出現哪些天文現象，這在普遍相信「天狗食月為不祥之兆」的古代來說，可是非常大膽的行為。

儘管當時有不少人批評王貞儀，認為她「失閨閣本來面目」，但她並未因此氣餒，甚至回嗆「今世迂疏之士，動謂婦人女子不當以誦讀吟詠為事，夫同是人也，則同是心性，六經諸書皆教人以正性明善、修身齊家之學，而豈徒為男子輩設哉！」表示男性可以做的事，為何女性不能做，之後她還開設私塾，25歲時透過自由戀愛遇到自己的丈夫詹枚，對方也非常支持她的事業，但最終王貞儀因病過世，得年29歲。