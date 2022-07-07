大陸浙江金華一處社區近日進行自來水管改建工程，豈料意外挖到大量古錢幣，附近住戶獲悉後，連忙帶工具來開挖，當地浦江文物保護所隨後也至現場進行搶救挖掘，並阻止民眾隨意挖取，現場挖出約1.4萬枚錢幣，文保所表示，這些錢幣應該是宋朝某大戶人家埋的，並呼籲民眾趕緊上繳文物，否則將依法追究法律責任。

根據《浙江在線》報導，金華浦江一處建成15年的社區，最近進行自來水管改建工程時，竟挖出大量古錢幣，附近居戶得知後，帶著工具來挖取，直到當天晚上7點半，浦江縣文保所才知道此事，趕緊驅車抵達社區，當時還發現有3名居民正在挖古錢幣，趕緊阻止他們，並連繫警方幫忙維持現場秩序。

浦江縣文保所所長張智強表示，當晚他們才接到通知，趕緊至現場進行搶救性挖掘，直到凌晨才將錢幣清理乾淨，錢幣總重量達96公斤，估計有1.3到1.4萬枚左右，「當地第一次發現這麼多古錢幣，之前發現的量都很少，頂多幾10枚到數百枚而已」，不過錢幣已氧化，因此多數都黏在一起，清洗過後，發現錢幣上印有北宋「熙寧」、「元祐」，還有南宋「淳熙元寶」、「慶元通寶」等字樣，初判這些錢幣屬於宋朝。

此外，文物保護人員進行勘查後，並未在附近發現古墓痕跡，確定這些錢幣並非陪葬品，也沒用陶罐或瓷器收納錢幣，錢幣呈現蘑菇狀堆疊在一起，推測當時應該是用麻袋裝著埋入地底，但由於時間悠久，麻袋已腐化，因此錢幣的主人難以辨識。

不過發現古錢幣過程中，居民有違法哄搶和藏匿的行為，浦江公安局和文化廣電旅遊體育局聯合發出《關於收繳文物的通告》，希望違法民眾能主動繳回錢幣，否則將依「文物保護法」追究法律責任，而公告發出後，浦江博物館已收到186公斤上繳的古錢幣，加上先前在現場發現的96公斤，古錢幣總共重達282公斤。