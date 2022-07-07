英國埃塞克斯一座諾爾曼時期建的堡壘「芒特菲奇特城堡」，現今被作為旅遊景點，城堡內還飼養許多動物，例如鴨子、羊、公雞、孔雀及拉布拉多犬等，近日一隻鴨媽媽突然失蹤，留下15隻小鴨，拉不拉多犬竟充當起奶爸，幫忙照顧牠們，還讓小鴨坐在牠的背上，模樣讓不少遊客直呼太可愛。

根據《BBC》報導，芒特菲奇特城堡（Mountfitchet Castle）的負責人戈登史密斯（Jeremy Goldsmith）養了一隻15歲拉不拉多犬「弗雷德」（Fred），牠的性情溫和，與城堡裡的動物關係很好，近日一隻名為「瑪莉」（Mary）的母鴨突然失蹤，留下15隻小鴨沒人照顧，戈登史密斯便將小鴨交給弗雷德撫養，小鴨不僅不害怕，甚至還很黏弗雷德。

其實早在2018年，弗雷德就曾照顧過小鴨，當時一隻鴨媽媽疑似被狐狸吃掉，導致牠的9隻幼鴨淪為孤兒，弗雷德發現後主動靠近小鴨，似乎想充當奶爸，牠會讓小鴨坐在自己的背上，帶著牠們四處兜風，之後還有一隻麝鴨媽媽生下14隻小鴨後，不知為何卻只願意照顧其中一半，任由剩餘的7隻自生自滅，弗雷德當時也是幫忙照顧。

戈登史密斯表示，弗雷德是全職奶爸，牠在城堡生活15年，經常與城堡裡的動物相處，甚至還會主動幫忙對方，這已成為牠的天性，牠先前就有照顧鴨子的經驗，雖然此次數量比較多，但他相信弗雷德一定能照顧好牠們，不過瑪莉失蹤後，附近並未發現狐狸出沒的蹤跡，推測瑪莉應該並未遭遇不測，也希望牠能盡快回家。