古代皇宮中除了皇帝和各宮嬪妃之外，還住著大批的宮女和太監，除了平時有繁重的工作以外，夜深人靜時難免會感到寂寞，常看清宮劇的對於太監和宮女結為「對食」關係應該都不陌生，但在真實歷史中，真的存在這種關係嗎？

根據陸媒報導，「對食」其實起源於漢代，且指的是同性的宮女之間相對而食，《漢書》就曾記載，道房與曹宮2名官婢有對食的關係，由於宮女在宮中寂寞，又不太有機會能夠接觸異性，因此便與其他宮女進行親密行為；在《漢書》中也提到，漢武帝的陳皇后因為逐漸失寵，於是讓女巫扮男裝，同床而眠，相愛宛如夫妻。

而對食發展到後期，逐漸演變成太監與宮女結為類似夫妻的關係，在明朝稱作「菜戶」，明朝文學家沈德符在《萬曆野獲編》寫道，在明太祖時期，是嚴格禁止太監娶妻或經營菜戶關係的，到了明英宗時期，菜戶現象逐漸氾濫，明神宗時期之後，菜戶成為普遍現象，「至於配耦宮人，則無人不然」、「苟久而無匹，則女伴俱姍笑之，以為棄物」，沒有找到對象的宮女還會被其他人笑話，認為她是「剩女」。

到了清朝，宮廷嚴格禁止對食和菜戶，但禁而不絕，仍存在一些特例，大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平指出，宮女進入宮廷後會找一些靠山，好讓自己能生存與立足，因此會叫年齡比較大的太監「太監大叔」，並請他照顧自己，有時還會和同齡的太監，發展出類似兄弟姊妹，甚至於男女之間的感情，有些宮女、太監出宮後也會繼續在一起。