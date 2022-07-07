英國一名21歲的實習機師，原本她已經通過筆試，準備正式進入航空公司服務，結果到比利時進行儀器檢定時，額頭被蚊蟲叮咬，受傷處嚴重腫脹、感染，甚至影響到腦部，最後不幸身亡。

Trainee pilot died after mosquito bite, inquest hears https://t.co/3xS21VX3AE — BBC News (UK) (@BBCNews) July 6, 2022

根據《BBC》報導，21歲的奧莉安娜（Oriana Pepper）是一名實習機師，2021年她以優異的成績通過航空公司筆試，並前往比利時安特衛普（Antwerp）進行儀器檢定，她的額頭在過程中遭蚊蟲叮咬；未料到了7月7日，被叮咬的部位開始腫脹、惡化，她立刻就醫，急診室醫師認為，可能是蚊蟲叮咬導致感染，並開立口服抗生素給她。

然而短短2天後，奧莉安娜就開始神智不清、說話困難，更嚴重到不支倒地，男友緊急將她送醫治療，但她還是在12日不幸身亡。近日這起案件才舉辦聽證會，英國法醫尼格爾（Nigel Parseley）證實，奧莉安娜的死因推測與蚊蟲叮咬額頭引發感染，並沿著頸動脈擴散，導致腦部的敗血性栓塞（Septic Emboli in The Brain），但尼格爾也坦言，自己在職業生涯中從未看過這樣的案例。

而奧莉安娜的男友詹姆斯（James Hall）也表示，2人於去年5月20日抵達安特衛普後，被蚊蟲叮咬過好幾次，但都沒有發生任何異狀，當地居民還向他們保證，在那個時候，被蚊蟲叮咬是很正常的事情，沒想到最後竟會因此發生憾事。