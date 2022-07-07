大陸杭州一名70歲老翁近日經過村子路口時，發現不遠處樹林裡趴著一隻巨型動物，身上還有條紋，疑似是一隻老虎，嚇得趕緊報警，而當地員警從未處理過類似案件，因此非常緊張，全副武裝前往現場，但靠近老虎一看才發現，這其實是一隻老虎布偶。

綜合陸媒報導，杭州淳安威坪鎮五豐村一名70歲王姓老翁，日前外出散步至村子路口時，往附近的樹林一看，隱約看見林中趴著一隻巨型動物，身上還有虎紋，驚覺是一隻老虎，嚇得連忙報警，而淳安縣公安局威坪派出所員警獲報後，同樣也非常震驚，因為過去曾未有老虎闖入轄區，不斷思考如何制伏老虎。

員警方彬帶領另外3名同仁，全副武裝抵達現場，朝著王姓老翁指的方向看去，確實看到一隻老虎，悠哉地趴在樹林中休息，隨後他們放輕腳步，避免發出巨大聲響驚擾到老虎，並囑咐老翁趕緊離開現場，先在不遠處觀察老虎，但他們漸漸發現不對勁，老虎竟然一動也不動，不禁猜想「該不會是老虎布偶吧」。

隨後員警大膽地靠近查看，才看清楚老虎的毛色和質感，方彬撿起樹枝輕輕戳老虎，對方也沒有任何反應，靠近才知確實是布偶，並用單手「擒獲猛虎」，結束這一場鬧劇，員警對此表示，從布偶擺放的位置來看，像是有人刻意惡作劇，但目前還沒找到放的人。