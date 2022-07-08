墨西哥一座野生動物庇護機構近日被爆飼養不當，園區內的獅子疑似遭到虐待，牠們各個骨瘦如柴，虛弱到連站起來都很吃力，其中幾隻還因過度焦慮，出現自殘的狀況，把自己的尾巴咬掉，現場畫面曝光後，引發民眾憤怒，相關單位已介入處理。

園區內的獅子各個骨瘦如柴，而且都沒有體力，有的還因焦慮啃掉自己的尾巴。(影片來源/YouTube/Reuters)

綜合外媒報導，35歲墨西哥演員阿蘭德（Arturo Islas Allende）近日在推特指控，當地「黑美洲虎白老虎基金會」（The Black Jaguar White Tiger Foundation）的野生動物中心疑不當飼養，使園區內的獅子生活於惡劣環境，牠們幾乎每隻都瘦到見骨，皮膚上還有各種瘡，有幾隻獅子因過於焦慮，竟啃食自己或同伴的尾巴。

阿蘭德痛批，這個動物中心宛如大屠殺，「我不明白為何一直沒有人阻止，使這些動物脫離痛苦」，而且動物活動家魯伊斯（Yael Ruiz）曾在此工作過2年，他就目睹過動物的慘況，並向墨西哥聯邦環境保護署（PROFEPA）舉報，卻未獲得回應及改善，因此才向他求助，兩人至動物中心實地探訪，希望將黑美洲虎白老虎基金會的惡行公諸於世。

諷刺的是，黑美洲虎白老虎基金會致力於從馬戲團和非法繁殖中心，救出生活於惡劣環境中的大貓和其他動物，沒想到近日竟爆出虐待動物，也讓民眾非常氣憤。目前相關單位已介入處理，不過基金會創辦人塞里奧（Eduardo Serio）否認他們的動物受到虐待，表示獅子會斷尾是打鬧造成的，網路上的影片斷章取義。