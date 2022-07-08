考古學家2018年在坦尚尼亞的斯瓦加-斯瓦加野生動物保護區，發現52個過去未被記載的岩棚，裡面繪有許多壁畫，但因時間悠久，有些岩畫被風化破壞，不過考古學家發現，其中有幾個畫作看起來像外星人，不僅頭部很大，四肢也非常長。

根據《Science Alert》報導，斯瓦加-斯瓦加野生動物保護區（Swaga Swaga Game Reserve）裡一個被稱為「Amak'hee 4」的岩棚，畫了許多具象類的圖畫，其中包含3個巨頭神秘人物，以比例來說，他們的身高都很高，波蘭亞捷隆大學（Jagiellonian University）考古學家格澤爾奇克（Maciej Grzelczyk）表示，這些岩畫與居住在該地區的桑達韋人（Sandawe）祖先有關，但無法確定岩畫時間。

格澤爾奇克指出，岩畫多使用紅色顏料，根據顏料和風化程度，且畫裡並未出現家畜，推測這些畫可追溯至狩獵-採集社會的時代，至少有幾百年的歷史，當時的人以狩獵為生，並懂得將吃不完的動物圈養起來，另外，還繪有類似角馬、大羚羊、水牛及長頸鹿的動物，最值得注意的是，岩石上畫有3個站在一起的人，他們的頭部異常大，四肢非常細，看起來像外星人。

不過這真的是外星人嗎？考古學家認為，這些人的頭和水牛頭部輪廓相似，牛角從頭頂中央突出，再向外彎曲並往下延伸，遠離頭部及下垂的耳朵，雖然水牛角確實在一些桑達韋人儀式中發揮重要作用，但並沒有證據證實，當地先祖將水牛供奉成神靈，因此目前依舊無法得知，畫裡的人物到底是誰，也許只是古人想像出來的人物。