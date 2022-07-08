大陸江西近日傳出「代兄相親」的離譜事件，一名長相帥氣的男子，為了讓智能障礙的哥哥成功結婚，竟然代替哥哥前往相親，讓女方誤以為結婚對象就是他，直到結婚當天，新娘才發現新郎另有其人，當場嚇哭悔婚，雙方鬧得不可開交。

綜合陸媒報導，江西一名長相帥氣的男子代替哥哥相親，並答應給女方80萬人民幣（約新台幣355萬）的聘金，女方也欣然接受，不料女方家直到結婚當天才發現新郎不是帥氣的弟弟，而是相貌平庸且有智能障礙的哥哥，氣得痛批男方騙婚，新娘更是嚇得當場痛哭，崩潰悔婚。

新娘砲轟男方一家全是騙子，但新郎母親表示，她讓弟弟提親，不代表是要弟弟結婚，「是女方家人沒有聽清楚，現在又想悔婚，分明是蠻不講理。」後來男方同意這場婚事作罷，但由於新娘拒絕退還80萬人民幣聘金，還說「彩禮就當精神損失了，一分不退。」男方瞬間爆氣，雙方僵持不下。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，不少人抨擊男方行徑與詐騙沒什麼兩樣，「這不是騙婚嗎？結婚證應該沒領吧」、「憑什麼要退聘金，這是騙婚，沒向他要精神損失費就不錯了」；雖然也有人認為是見太過狗血，有可能是擺拍，但也有人針對聘金直言「退不退、退多少由法院說了算，雙方可以走法律程序」、「騙婚沒有涉及侵占女方的財產，就算是告上法庭，女方想要主張賠償還是很難」。