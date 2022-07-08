古代封建社會，皇帝享有至高無上的權力，不過外界不解，為何綜觀歷史，皇帝大多喜歡重用舅舅或是外公，而非叔叔？背後原因很簡單。
根據陸網報導，皇帝之所以重用舅舅、外公等外戚，是因為自己的叔叔是皇室成員，屬於藩王，說到底擁有一定的繼承權，所以自然要防備自己的本家，免得對方犯上作亂，威脅到自己的皇位，或是搶走太子的繼承權。
歷史上最有名的莫過於明成祖朱棣，他是朱元璋的兒子，被封為燕王，而朱元璋在太子朱標死後，將皇位傳給朱標的兒子朱允炆。繼位後的朱允炆便開始削藩，對自己的叔叔們痛下殺手，最終朱棣發動靖難之變，攻破首都南京，篡位成功。
而無論是舅舅或是外公，因為都是娘家人，即便同為皇親國戚，但是血緣上並非同宗，所以就算外戚權力再大，也是從皇后處得來，而皇后的權力則源自於皇帝，只要皇帝不爽，動輒可將其權力收回。因此皇帝在鞏固皇權上，一方面需要自家人扶持，又不能重用宗室，那麼國舅就是相對安全的選項。
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