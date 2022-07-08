看古代戰爭片會發現，兩方打仗時幾乎不太會先攻城，而且攻城一方勝率並不高，通常唯有戰事進入膠著狀況時，才會迫不得已攻城，這究竟是為什麼呢？在《孫子兵法》就曾提到，攻城是下下策，因為兩方在交戰時，基本上都會做好事前準備，甚至會燒毀城牆外的植物，讓敵軍沒有資源，想攻進城幾乎非常困難。

根據《梨視頻》報導，《孫子兵法．謀攻篇》寫到「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城」，指最好的軍事手段是以謀略挫敗敵軍，其次通過外交手段瓦解敵人，再者是用武力擊敗敵方，最下策才是攻打敵人的城池，主要原因是當敵軍兵臨城下時，守城一方基本早已做好準備。

而守城第一步是「堅壁清野」，就是將一切對敵軍有用的東西全運進城，若是運不進城就燒毀，因為城池周圍有村莊，方便敵軍躲藏；佛塔則能讓敵軍做為瞭望台；蘆葦魚塘供敵軍補給；竹林樹叢可讓敵方造船製箭，因此古代守城時一定會將城邑四周燒毀。

1206年襄陽之戰，南宋將領趙淳就下令，周邊鄉村城鎮的居民遷入城中，拆毀房屋和浮橋，拆下來的木材全運到城裡當柴燒，內外城牆間茂盛野草則需拔光餵馬，就連城外的流浪狗也難倖免，會被宰殺並吃掉，有些還會在城外井裡投毒或在河裡放穢物，敵軍喝下肚後，雖然不一定會喪命，但若不幸生病，戰鬥力也會大幅下降。

第二步就是「物資儲備與人力動員」，晚明兵法著作《救命書》就列出一份詳細後勤補給清單，作戰時不僅要儲備硝石、木炭及硫磺等戰時物資，還有民生物資糧食、草料、油鹽，除此之外，還會向百姓徵集燈籠、水缸等日物品，到了高度官僚化封建社會後期，還需準備筆、墨、硯台及桌子，而北宋官修的軍事著作《武經總要》提到，動員方法就是讓全城百姓進城，並且進入戰爭模式。

另外，守城時的安全措施也很重要，僧侶、菜販、裁縫、剃頭匠及算命師等流動人口，可能會成為敵軍喬裝的對象，對守城方造成威脅，他們可能會結交門衛及哨兵刺探軍情，因此保甲制在戰時會被強化，若進入特殊時期，還會啟用《武備輯要》中的13條禁令，包括嚴禁唱戲、表演魔術、算命、酗酒或晚上私自外出等。

守城除了事前準備很重要外，士氣也是打勝仗的要素之一，在1645年，禮部尚書錢謙益坐擁南京城，地勢非常有優勢，不易被攻陷，但守城將士人心渙散，看到八旗軍竟直接帶領眾臣投降清朝，而南宋末年的合州之戰，釣魚城雖然小，前後還換了4代將領，但他們軍心穩固，成為保衛重慶的屏障，守城20多年。