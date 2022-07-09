WILD!



“The Swain County Sheriff's Office released this video Thursday taken by a pilot of a harrowing emergency landing on a highway in the Blue Ridge Mountains in North Carolina.”

pic.twitter.com/2oFlFsALfC — Shane B. Murphy (@shanermurph) July 8, 2022

美國北卡羅萊納州本月3日發生一起驚險迫降事件，一架輕型飛機飛到一半時，引擎突然故障，嚇得駕駛只能緊急迫降在高速公路上，所幸過程中成功避開其他車輛著地，驚險畫面曝光後不斷在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，駕駛弗雷澤（Vincent Fraser）透露，當天他和岳父想一起去看新買在豐塔納湖（Fontana Lake）附近的房產，所以才會搭小飛機前往，不料飛行過程中，引擎突然故障，嚇得他緊急檢查儀器，希望能讓飛機重新啟動，得以在空中再撐一段時間，然而飛機只飛了3至5秒就突然急墜。

眼看飛機即將墜毀，弗雷澤立刻尋找能夠緊急迫降的地點，但因為附近高山環繞，只剩下迫降高速公路的選項。由於弗雷澤去年10月才取得飛行執照，飛行經驗未滿100個小時的情況下，突然面臨緊急狀況，幸好後來靠著異於常人的冷靜，成功避開車潮和電線，降落在高速公路上。

驚險畫面曝光後不斷在網路上瘋傳，網友們震驚直呼「如果是我碰到就完蛋了」、「不敢想像我開車到一半時，有一台飛機停到面前是什麼感覺」、「這真的會嚇死」、「下機的那一刻，手應該抖個不停吧」。