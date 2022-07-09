科學家先前在德國一個沼澤地裡，發現數百隻青蛙的化石，可追溯至4500萬年前，讓他們感到奇怪的是，這些青蛙死前身體都很健康，身上也沒有被捕食過的痕跡，隨後聯想到現代的青蛙回到水中，主要就是為了繁殖，推測4500萬年前的青蛙可能是因交配而死。

根據科學網站《Phys.org》報導，德國蓋澤塔爾地區（Geiseltal）在5000萬年前，是一片充滿沼澤的亞熱帶森林，棲息著馬的祖先、大型鱷魚、巨蛇、蜥蜴、鳥類等動物，之後演變成煤田，動物死後的屍體才得以保存，成為學者們研究的地點之一，有助於了解地球上的動植物如何在數百萬年中進化。

科克大學（University College Cork）古生物學家在其中一個沼澤裡，發現數百隻青蛙化石，讓他們很困惑，根據過去研究指出，青蛙死於水中的原因，通常是氧氣耗盡或湖泊乾涸，但進一步研究發現，這些青蛙死亡時的身體狀況都很健康。

研究員福克（Daniel Falk）提到，「牠們不僅健康，身上也沒有被捕食的跡象，更沒有證據顯示，牠們是被洪水沖進來的，或是因沼澤乾涸而死亡」，而且這些青蛙長期生活在陸地，唯有繁殖才會進到水裡，因此推判牠們可能是在交配過程中死亡。

另名研究員麥納馬拉（Maria McNamara）透露，在現代青蛙習性中會發現，牠們有爆炸性繁殖的現象，因此青蛙在交配時，雌性比雄性的溺水風險還高，雌蛙經常被一隻或多隻雄蛙淹沒，搶著繁殖，在水中時間過長就會被淹死，有趣的是，其他地區的青蛙化石也顯示出這特徵，從而得知，現代青蛙的交配行為非常古老，存在至少4500萬年。