英國約克郡一名女子日前買了鸚鵡孵化器，為了測試儀器的恆溫效果，她便拿在超市買回來的鴨蛋做實驗，豈料3周後，小鴨們順利孵化，讓女子非常驚訝，她家的浴缸還變成小鴨的池塘，不過她也直呼，沒想到超市賣的蛋也可以孵化，害她以後不太敢吃了。

3隻鴨子在浴缸裡玩水，浴室彷彿是小型農場。(影片來源/YouTube/SWNS)

根據《每日郵報》報導，居住在約克郡（Yorkshire）雷德卡一名31歲女子迪薩（Deza Empson），先前買了一台鸚鵡孵化器，打算孵育虎皮鸚鵡，不過為了測試儀器的恆溫效果，因此她在超市買了一盒鴨蛋，拿出其中4顆做實驗，5天後用燈光一照，發現蛋裡確實有小鴨的形狀，而且還長出靜脈了。

不過幾周後，其中1顆鴨蛋孵化失敗，所幸剩餘3顆成功孵出來，一共僅花了3周的時間，迪薩將牠們分別取名為「Daisy」、「River」和「Dusk」，小鴨們出生第一眼就看見迪薩，因此將她視為媽媽，每天跟進跟出，時常依偎在她的肩膀上，有時還會鑽進她的頭髮裡玩，模樣非常可愛，她也將此事分享至網路，引發討論。

迪薩提到，「當我看到牠們孵化出來後，簡直難以相信，我從此不敢吃鴨子和鴨蛋了」，推測這些鴨子的品種應該是「艾爾斯伯里鴨」（Aylesbury duck），長大後羽毛會變白，而她和「Daisy」的關係最為親密，其餘的2隻她之後會交給表弟照顧，身旁的朋友得知此事後，也紛紛笑說不想再吃蛋了。