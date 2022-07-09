美國賓州費城在7日國慶日活動期間發生槍擊案，2名警察在班傑明富蘭克林大道（Benjamin Franklin Parkway）不幸中槍，不過媒體進行連線報導時，卻發生一起讓人哭笑不得的放送事故。有眼尖網友發現，一對男女當時正在房間內嘿咻，超羞畫面竟然跟著直播鏡頭連線放送，不斷在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，一名美國網友相當關注費城警方遭到槍擊的事件，不料當他打開電視，轉到美國國家廣播公司（NBC）的新聞直播時，卻被眼前火辣的景象給嚇壞了，隨即持手機拍下影片PO網。

仔細一看原來是新聞台在直播時，不慎將大樓內一對男女的性愛過程也拍了進去，只見螢幕上方的「突發新聞」（Breaking News）底下，隱約可見一對男女在公寓大樓內盡情嘿咻，讓原PO看了哭笑不得，打趣笑說「這是開玩笑的吧？」

影片曝光後短短5天已經吸引逾272萬觀看次數，不少網友歪樓表示，「發生大事了還不忘傳宗接代」、「這對男女應該作夢也沒想到會因此爆紅」，甚至還有人對於兩人的性愛體位品頭論足。