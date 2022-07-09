許多人下班回到家後就想躺平，毛小孩也不例外。近日網路瘋傳一段毛孩暴衝影片，只見牠突然衝進房間後，直接甩尾躺在地板上，與6秒前活力滿滿的模樣形成有趣對比，而這一段影片累積530萬人觀看，不少人笑著表示「牠的電力只有6秒」。

一名網友@tyomateee2在推特轉發影片，只見一隻法鬥急速衝進房間，迅速穿越走廊，隨後一個甩尾直接躺進牠的窩，瞬間斷電的模樣非常可愛，而這一隻法鬥犬名叫「Ella」，其實在斷電倒下前，牠早就在家裡跑了好幾圈，因此跑得筋疲力盡。

Ella的主人為牠開設抖音@french.vanilla.ella，並將這個行為稱做「Morning Zoomies」，國外動物學家形容狗毫無目的亂跑，急速煞車又橫衝直撞，就像是暴衝，這種行為就是「Zoomies」，專業名稱為「Frenetic Random Activity Periods」（簡稱FRAPs）。

根據《東網》報導，當狗瘋狂亂跑時，只要釋放完能量後，牠們就會恢復正常，而這種行為非常常見，通常持續幾分鐘或更短時間，目前尚不清楚什麼原因導致這個行為，但對身體並無壞處，此舉也代表狗狗開心健康，所以不用阻止牠們，但要確保身處安全環境，例如室內空間、狗公園、草地等，而且不是只有幼犬才會暴衝，成犬也會有。