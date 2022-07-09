古代封建社會，帝王為了擴張領土或是維護邊境和平，會派重兵出征打仗，清朝乾隆皇帝就曾投入百萬大軍，企圖攻下一個位於四川和西藏交界處，名為「金川縣」的小城鎮，最終花了30年才總算平定。

根據陸網報導，清朝入關之後，一些邊疆地區因為當時軍力的配置，或是地理位置的關係，並沒有被納入執政版圖之中，位於四川的金川縣就是其中一個，甚至孕育了一股反清復明的勢力，只是力度並沒有大到撼搖清朝國本。

乾隆掌權時，得知這個彈丸之地竟存在著一股反抗勢力，便決定出兵平定，只是因為當地環境險惡，加上路途千里迢迢，後勤補給不易，在各種不可抗拒的因素之下，朝廷前後派出百萬兵力、耗費千萬兩白銀，花了將近30年都沒能成功奪取金川。

最終惱羞成怒的乾隆不惜處死多位將領，士兵們在只許成功不許失敗的緊張氛圍下，最終靠著強烈的鬥志平定金川，也間接解決了西藏常出現的叛亂問題。