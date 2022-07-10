家住巴西聖保羅的盧梅拉（Luh Meira）近日帶兒子在住家前散步，不料鑰匙卻不小心掉進了水溝，讓母子倆相當慌張，想方設法要將鑰匙從水溝中撈出，卻頻頻失敗。好在一旁鄰居家的黑貓潘特拉（Pantera）看不下去，出手救援，短短20秒就用爪子成功勾出鑰匙，讓盧梅拉驚呼連連。

綜合外媒報導，事發當時盧梅拉正坐在人行道上的椅子曬日光浴，兒子則獨自在一旁玩耍，不料一個不小心卻將鑰匙掉進水溝，盧梅拉見狀慌張的拿著一根長棍試圖鑽進狹窄洞口，但遲遲無法勾出鑰匙，讓她十分氣餒。

神奇的是，原本在草地上放風的潘特拉似乎看不下去，主動上前幫忙，只見牠伸出前肢不斷在洞口內狂撈，約莫20秒就將鑰匙撈起，並用牙齒咬出洞口，成功解圍。

這一幕神救援全被盧梅拉給拍了下來，並打趣笑說「如果我不拍攝，應該沒人會相信！」坦言原本以為潘特拉將爪子伸進洞裡，只是因為貪玩，沒想到竟然是為了撈出鑰匙，而且還成功了，讓她又驚又喜，事後還買了零食和玩具給潘特拉當作謝禮。

影片曝光後隨即在網路上爆紅，網友們紛紛留言直呼「遇到一隻天使貓了」、「太酷了！老天還派了動物來幫忙」、「這說出來應該沒人會相信，幸好有影片佐證」、「好聰明的貓貓，太療癒了」。