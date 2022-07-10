哥斯大黎加一名男子日前散步時，在葉子上看見一個神祕的金屬光點，仔細一看才發現竟是一隻泛著金屬銀色光芒的甲蟲，男子立刻被牠特殊且美麗的外觀吸引，忍不住抓到手上拍照，驚訝表示自己「從未見過這種甲蟲」。

Beautiful beetle found in Costa Rica. Shiny silver coating. #NatureBeautyhttps://t.co/a1vH51Rivd — Dom (Dominic) Fruges (@DomFruges) July 10, 2022

根據《The Dodo》報導，哥斯大黎加男子麥可（Michael Farmer）日前在花園散步時，突然發現番石榴樹的葉子上有一個金屬光點，在陽光底下閃閃發亮，隨後這個光點便開始移動，麥可好奇上前查看，驚覺這其實是一隻甲蟲，被麥可抓起時立刻進入假死狀態，此外牠的背殼相當特殊，擁有金屬光澤，像是一面鏡子一樣，能清晰反射出麥可拿著手機拍照的身影。

事實上這隻甲蟲的品種為「銀色金龜子（Chrysina Limbata）」，是一種在哥斯大黎加、墨西哥，以及南美熱帶雨林發現的甲蟲，以金屬銀色且會反光的背殼而為人所知。麥可受訪時表示，他對於銀色金龜子美麗的外表相當驚艷，直呼「我從未見過這種甲蟲，牠真的是我見過最美麗的事物之一」。

然而遺憾的是，銀色金龜子因為棲息地被破壞，加上有心人士捕捉、販售，導致牠們變得十分罕見，這個事實讓麥可感到痛心，他說自己在拍完照後，就將金龜子放回樹葉上，並看著牠飛走，同時也希望這不是最後一次看見銀色金龜子，「我不太喜歡昆蟲，但我仍對牠感到驚訝，迫不及待想再看見另一隻」。