阿根廷出土一具保存完整的全新物種恐龍化石，牠的外型和暴龍非常相似，擁有巨大的頭部和極短的前肢，但古生物學家解釋，這個看似比例失衡的構造，其實大有用處，能夠幫助牠在休息、跌倒時重新爬起來。

(影片來源/YouTube/Télam)

綜合外媒報導，這項考古研究刊登在科學期刊《當代生物學》，古生物學家2012年在阿根廷北部巴塔哥尼亞地區，發現了恐龍的頭骨化石，隨後用4年的時間挖出完整化石，經過研究發現，這具化石的主人是全新的恐龍物種，古生物學家以美國影集《冰與火之歌：權力遊戲》中一隻恐龍的名字，將其命名為「Meraxes Gigas」。

「Meraxes Gigas」生活在距今9300萬年前的白堊紀時期，並於8500萬年前滅絕，這具恐龍化石的體長11公尺、體重超過4噸，是一種長有鋒利牙齒和有利爪子的食肉恐龍，古生物學家推測牠可能死於45歲。

「Meraxes Gigas」擁有巨大的頭部和極短的前肢。(圖/路透)

有趣的是，這隻恐龍雖然擁有1.2公尺長的巨大頭骨，比另一種食肉恐龍「暴龍」的頭骨還大，牠的前肢卻不長於60公分，連自己的嘴巴都摸不到，但這樣的構造是有必要原因的，短小的前肢方便雄性在交配時可以抱住雌性，或在休息、跌倒的時候可以自己爬起來，為牠們帶來一定的生存優勢。

儘管「Meraxes Gigas」和暴龍的外型非常相似，但其實2者在進化上有很大的分歧，並沒有直接的關係，再加上「Meraxes Gigas」和暴龍生活在不同時代，完全沒有相互交流過，因為「Meraxes Gigas」在暴龍出現的2000萬年前就已經滅絕。