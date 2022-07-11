不少野生動物、昆蟲身上都有寄生蟲。日本一名昆蟲愛好者日前發現一隻虎頭蜂的行為不太對勁，懷疑牠身上可能有寄生蟲，於是將牠抓起來「動手術」，未料真的用鑷子夾出2條又白又肥的寄生蟲。

(影片來源/YouTube/South China Morning Post)

日本昆蟲愛好者エビラモスラ（Ebira Mosura）日前在自家院子，看見一隻行為怪異的虎頭蜂，懷疑是牠身上的寄生蟲作祟，於是將虎頭蜂抓起來，替牠進行一場「手術」。

從影片中可以看到，Mosura沒有穿戴任何防護工具，赤手抓住虎頭蜂的腹部，另一隻手則拿著鑷子，從虎頭蜂的屁股，小心翼翼地拉出2條又白又肥的寄生蟲，寄生蟲的體長幾乎和虎頭蜂等長；過程中虎頭蜂不斷扭動、掙扎，似乎相當不舒服。

Mosura表示，以前也有在大黃蜂身上看過類似的事情，所以認為必須幫助牠，雖然自己並不是專業人員，但也已經具備幫虎頭蜂取出寄生蟲的知識，「手術」結束以後，他也快速放生虎頭蜂，並把夾出來的寄生蟲餵給寵物青蛙吃掉。

影片中的寄生蟲為捻翅蟲，一生大多寄生在其他昆蟲體內，像是蜜蜂、黃蜂、葉蟬、蠹蟲和蟑螂等，只有早期幼蟲和雄性成蟲可以自由生活，牠們會控制宿主離開群居環境，棲息在植被上，方便自己能與其他同類交配。