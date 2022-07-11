美國一名男子近日前往愛荷華州三發湖州立公園（Lake of Three Fires State Park）游泳後，疑似感染了食腦變形蟲「福氏內格里蟲」（Naegleria Fowleri），因為情況危急，目前仍在加護病房搶救中，當局也緊急關閉湖畔景點。

綜合外媒報導，男子游泳後出現身體不適的症狀，便緊急前往當地醫院檢查，後來醫師診斷男子罹患原發性阿米巴腦膜腦炎（PAM），送進加護病房觀察治療。醫師指出，男子體內遭到福氏內格里蟲入侵，推測感染時間在最近的2周內，而湖水可能就是感染源頭，雖說此疾病不會傳染，但恐危及生命。

為了保險起見，美國疾病管制與預防中心（CDC）正在檢驗三發湖州立公園內的水域，以及男子住家附近的水源樣本，確認福氏內格里蟲是否潛伏在水中，但結果需要耗時數日才會出爐。

報導指出，民眾感染阿米巴腦膜腦炎後，變形蟲會開始破壞腦部組織，並且出現頭痛、發燒、噁心、嘔吐、幻覺等症狀。我國疾管署也提到，福氏內格里蟲喜好溫暖環境，能生存於46℃的溫熱環境中，在高溫下也可短暫存活，常出現在淡水湖泊及河川、溫泉水、工廠排出的溫水、含氯量不足的游泳池水等地方。且患者多半經由鼻腔吸入含有福氏內格里蟲的水，或是浸泡在受汙染的水中而受到感染。