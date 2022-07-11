海豹擁有瓦斯桶般的圓滾滾身材，給人軟萌可愛的印象，日本近日有一隻野生海豹在網路上爆紅，原來是海水退潮後，牠以絕佳的平衡感，獨留在岩石上呼呼大睡，慵懶的模樣讓600萬網友全看傻了。

日本一位天文攝影家日前在推特帳號「@KAGAYA_11949」透露，於北海道的海岸線上看見一幕療癒景象，畫面中可見，一隻野生海豹睡意正濃，但牠不是跑到岸上舒服的睡一覺，而是看見一顆岩石就二話不說躺了上去打盹。

不過最讓眾人嘖嘖稱奇的是，當海水退潮後，海豹竟然展現了絕佳的平衡能力，雙腳併攏的側躺在岩石上呼呼大睡，眼睛瞇成了一條線，模樣超級可愛。

影片曝光後，短短3天就吸引了逾632萬人觀看，網友們紛紛留言直呼「動物也會做平板撐嗎？」、「不會不舒服嗎」、「這個平衡感我給100分」、「感覺好像原本在岩石上睡覺，結果退潮後，眼睛睜開才發現自己被留下」、「真希望來個好心人幫牠推回大海」。