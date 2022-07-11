大多數人印象中的河豚都是深色的，只要一生氣就會鼓起身體，外表全布滿尖刺。近日大陸一名網友在河邊發現一隻長相奇特的河豚，圓嘟嘟的身體加上金黃的顏色，看起來就像是一顆大芒果，牠被撈起來後還從嘴巴和鰓噴出大量的水，似乎在表達不滿，網友們看到影片，都忍不住直呼可愛。

大陸網友「五行屬二」近日分享一段影片，拍攝者在河邊看到一隻金黃色的河豚，覺得非常稀奇，於是單手把牠從水裡撈起來，從影片中可以看到，這隻河豚一上來，就從嘴裡吐出大量的水，之後拍攝者將牠抖了幾下，還當成皮球輕輕拋起，但河豚似乎相當不爽，又從身側的孔洞噴出一些水，而拍攝者在把玩了一會兒後，終於把河豚放回水中。

影片曝光後，不少網友都覺得河豚的反應可愛又逗趣，紛紛留言：「好像狂噴汁的大芒果」、「以為芒果掉水裡了」、「嘴巴發紫是被自己毒到了嗎哈哈哈」、「長得不太聰明的樣子」、「原來這就是傳說中的七孔流水」、「好可愛啊！QQ彈彈的樣子，好像小時候會玩的水球」、「好像《海綿寶寶》裡面的泡芙阿姨」。

事實上，影片中這隻金黃色的河豚，品種為「白點叉鼻魨」，屬於暖水性魚類，該品種至少有2種顏色，一種為全身黑色且布滿白色斑點，另一種則像影片中一樣，全身金黃色且有少量黑色斑點；這種河豚體長可達50公分，棲息在水質清澈的潟湖或珊瑚礁區，並以藻類、海綿、苔蘚蟲、軟體動物等為食，其肝臟及卵巢具劇毒，常被當作觀賞魚。