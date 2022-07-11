有不少人為了改善家裡風水，或為了讓店面看起來氣派一些，而飼養觀賞魚。大陸一名男子有一條養了3年的銀龍魚，市場價值折合台幣高達133萬元左右，最近卻因為抽水馬達壞了而死掉，男子無奈之下只好將愛寵煮來吃，含淚入口後還大讚肉質鮮嫩，讓網友全看傻眼。

根據《星視頻》報導，河南鄭州一名男子在3年前買了一條小銀龍魚，如今已經長大到30、40公分左右，然而近日魚缸內的抽水馬達壞了，男子雖然急忙換成新的，但中間耗時長達5小時，沒能救回奄奄一息的銀龍魚，讓男子難過不已，他只好打電話詢問熟識的漁夫該如何處理，未料對方竟回答他：「清蒸」。

隨後男子聽從朋友的建議，先刮除銀龍魚身上的魚鱗，再剪掉魚尾、處理內臟，接著加入調味料醃漬，並放入鍋中清蒸，最後在蒸好的魚上倒醬油、淋熱油，還強調要多加一點蔥絲，一邊料理的過程中，男子還一邊感嘆「這可能是我吃得最貴的一道菜了」，上桌後嚐了幾口，就直誇銀龍魚的肉質鮮嫩。

看到男子含淚吃下心愛的寵物魚，網友們都十分傻眼：「自己養的怎麼吃得下啊？」、「我是不會吃寵物的」、「我舅舅以前養了2條金龍魚，後來老房子拆遷，實在不方便，也是含淚把兩條魚都吃了」。

報導指出，銀龍魚因為泛著金屬光澤的魚鱗，加上威風凜凜的模樣而備受矚目，成為極名貴的觀賞魚之一，一條甚至可以賣到30萬人民幣（約新台幣133萬）以上；然而有網友稱，銀龍魚其實並沒有那麼值錢，價格比紅龍魚略遜一籌。