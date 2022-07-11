想要擁有健康的身體、充足的精神，就一定要有良好的睡眠品質，而環境、寢具等都是影響睡眠品質的關鍵因素，不過在歷史書上、博物館中，經常看到古人使用又硬又高的瓷枕，讓人百思不得其解，他們難道不會不舒服嗎？事實上瓷枕具有非常多的功能，不但可以消暑還具備保健功能，讓古人愛不釋手。

根據《央視頻》報導，人類為了在休息時睡得更舒服，開始在頭下墊石頭、木頭、雜草或是手臂，這種枕東西的行為最早出現在早期智人時期，而「枕頭」出現的時間，有不少學者認為是在殷商時代，後來到了春秋戰國時代，枕頭便逐漸成為百姓的居家必備用品之一。

古代枕頭的種類有很多，包含玉石、陶瓷、漆器、皮、藤、竹、布等，大致上可以分為「軟的」和「硬的」兩種，其中瓷枕出現於隋朝，早期是用來陪葬的物品，會和死者一起放入墓室裡；到了唐朝，隨著陶瓷製作技術發展，瓷枕才開始走入平凡老百姓家中，成為夏季夜晚消暑降溫的神器。

除此之外，古人還認為瓷枕有明目益睛、老而不昏的保健功能，因此不少百姓都喜歡在夏天時躺瓷枕睡覺，再加上古人的頭髮比較長、髮髻比較厚，能夠起到一點緩衝作用，讓他們躺在瓷枕上時不至於太難受；而瓷枕對於古人來說還是一種文化載體，工匠們喜歡在瓷枕上刻各種名言警句，百姓們可以按照自己的需求、喜好購買，每天早上一睜開眼就能夠激勵自己。

但事實上，古人還是使用軟枕居多，只不過這些軟枕不易保存，留存下來的不多，而瓷枕利於長久保存，出土的數量相較之下更多，導致給現代人一種錯覺，認為古人每天都睡在又硬又高的瓷枕上。