許多人聞蟑色變，但國外有一戶人家卻被迫住在蟑螂窩長達10年之久，期間求助無門，直到事情曝光後才獲得正視，讓身為二寶媽的丹妮爾（Danielle，化名）氣炸了。

根據外媒報導，住在倫敦東南部出租套房10多年的丹妮爾指出，一開始蟑螂還沒這麼氾濫時，自己還年輕，加上不了解蟑螂的恐怖，所以每天會看見1、2隻蟑螂出沒，但因為忙著照顧剛出生的孩子，自己也無暇顧及此事，沒想到後來蟑螂的數量竟然迅速的以倍數成長。

丹妮爾眼見情況越來越糟，便聯繫了住房供應商，但對方告訴她，他們也無能為力，「必須要有更多人回報此事，他們才能做點什麼，僅有2、3人反映，可能不足以推動任何事。」求助無門的情況下，丹妮爾一家被迫在蟑螂窩裡住了10多年，問題依舊沒有獲得解決。

丹妮爾崩潰表示，如今屋子所到之處全被蟑螂入侵，包括電器、Wi-Fi、木床等，每周設下的殺蟑陷阱收集了上千隻蟑螂的屍體，但依舊消滅不完所有的蟑螂，導致他們根本無法做飯、準備食物，甚至不敢入睡，「我的孩子共用一張雙層床，他們不想睡覺，我不怪他們，我也睡不著，我們承受的壓力令人窒息。」

The infestation is so bad they have found cockroaches inside their WiFi box, television and inside draws 🪳🪳🧵 pic.twitter.com/1g3hifeCVv — KWAJO- Social Housing (@KwajoHousing) July 7, 2022

社會住宅運動家Kwajo Tweneboa日前造訪了丹妮爾家中，被眼前的景象給嚇壞了，忍不住驚呼「這是我看過最嚴重的蟲害」，影片PO網後立即引爆網友關注，這也迫使住房供應商不得不出面解決，除了派出滅蟲專家之外，也安排丹妮爾一家到飯店過夜，這讓丹妮爾不禁感嘆，為何總是要等事情鬧大後才獲得重視，「臨時住所一切都好，但我們需要的是永久住宿，我們不可能再回到那裡生活」。

住房供應商發言人表示，對於造成丹妮爾一家的痛苦感到抱歉，「我們正在調查這種情況是如何產生的，以確保將來不再發生，此外也正密切與這家人聯繫，探討他們未來住房的選擇。」