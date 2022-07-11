古代封建社會，帝王們頒布多項嚴刑律法，為的就是讓人心生恐懼，達到殺一儆百的效果。宋朝時期，金國除了有一項名為「牽羊禮」，一種帶著嚴重侮辱性的受降儀式之外，還有讓被俘女子個個生不如死的「賜金浴」，不少公主皇妃因為承受不了這種羞辱選擇結束自己的性命。

根據《搜狐網》報導，公元1126年，北宋發生靖康之亂，包括皇帝宋徽宗、朱皇后、太子宋欽宗等皇親貴族均遭到金人俘虜，宋史記載，臨行前俘虜的總數為14000名，其中有大半女子在路途中死去，或是因為不肯屈服於金國士兵的侵犯而遭到殺害。

在被押送至金國的路上，年僅26歲的朱皇后忍氣吞聲最終安全抵達，但是沒想到等著她的卻是更大的羞辱。面對金國的「牽羊禮」，所有俘虜都必須赤裸上身披著羊皮，並在脖子上繫繩，像羊一樣被人牽著四處遊蕩，有「任人宰割」之意，羞辱意味極高。宋徽宗一行皇族被牽著在宗廟周圍行走一圈，作為祭拜之禮，朱皇后更是第一個遭受如此屈辱的女性。

不只牽羊禮，金國還下令給這些被俘女子「賜金浴」，顧名思義就是洗澡的意思，但是賜金浴並非一般的洗澡沐浴，而是讓這些身分高貴的女子在池中洗澡，但過程中會有其他金國男子入浴輕薄。這讓從小接受儒家思想薰陶、貞潔看得比性命重要的朱皇后相當崩潰，最終選擇結束自己的性命，其他皇族公主為了維護自身名節，也步上朱皇后後塵。

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