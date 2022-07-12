巴西蓬塔格羅薩（Ponta Grossa）一處道路重鋪柏油時，發生一起恐怖意外，鋪路機因為突然爆胎，導致輪胎鋼圈飛射而出，當場擊斃一旁監工的工人，駭人消息一出引起社會譁然。

綜合外媒報導，巴西一名56歲的鋪路工人戴維（Davi Jose da Silva Lima）本月9日與同事進行鋪路工作，當鋪路機運作時，他和同事站在一旁的人行道上休息，不料鋪路機運轉到一半後，因不明原因故障，導致左輪發生爆胎，鋼圈以高速噴出，瞬間命中戴維頸部。

根據影片顯示，當時戴維等人正在馬路上進行鋪設柏油的工程，沒想到鋪路機的左輪突然爆胎，鋼圈在一陣白煙中朝著戴維直射而去，導致他閃避不及，頸部瞬間被擊中，當場倒地身亡。一旁的同事見狀後紛紛上前查看戴維傷勢，但戴維已不幸身亡。

消息一出引發軒然大波，當地政府部門火速展開調查，但爆胎的輪胎是已更換過的新胎，至於為何發生爆胎，尚待進一步釐清。