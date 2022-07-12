動物其實比我們想得還聰明！大陸杭州一戶人家飼養鴨子當作寵物，日前帶牠到社區中庭的池塘游泳時，鴨子被水裡的魚嚇到後不見，家人相當擔心，不管怎麼找都找不到牠，只好先回家另作打算，未料才剛到家門口，就看見鴨子已經回到籠子裡，讓他們感到不可置信。

根據《1818黃金眼》報導，杭州女子小周去年和家人出遊時，玩「套圈圈」遊戲贏得一隻小鴨子，一家人將牠帶回家飼養，並取名為「奶黃」，牠從小就在紙箱裡長大，所以個性比較膽小，而他們居住的社區內剛好有一個池塘，只要家裡人有空，就會帶奶黃下樓散步、游泳。

本月7日，小周和媽媽又帶奶黃到樓下池塘游泳，結果牠被水裡的魚嚇到，自己順著旁邊的小土坡跑到草叢中，小周媽媽當時不以為意，沒想到後來奶黃不見了，母女2在1樓尋找將近20分鐘，都沒有看到牠的身影，於是打算先回家通知家人，然而一到家，竟看見牠已經回到籠子裡等待飼主，讓母女倆感到不可置信。

後來他們向社區調閱監視器，發現奶黃從池塘上岸以後，直奔住家大樓，當時正巧有個人坐電梯到1樓，門一打開奶黃就鑽了進去，只見電梯裡的人要出去前見到鴨子還被嚇得抖了一下；不過更巧合的是，6樓鄰居剛好要坐電梯下樓，奶黃就這樣順利地被帶回住家樓層。

針對此事，節目訪問畜禽專家，鴨子自己回家是偶然，還是真的那麼聰明？專家表示，動物有「歸家習性」，而這條回家的路，奶黃畢竟走過了很多次，自然已經非常熟悉。