哈士奇雖然外表看起來英挺帥氣，卻經常做出讓飼主哭笑不得的脫序行為，因此有了「二哈」的稱呼。大陸一隻哈士奇趁主人出門，竟「越獄打獵」，咬死別人家21隻雞，讓飼主相當頭痛，不但要賠償費用，還和家人處理死雞到凌晨5點才結束，對此飼主無奈直呼：「再一次就養不起了」。

根據《梨視頻》報導，廣東東莞一名女子本月8日剛踏出家門，她飼養的哈士奇就從鐵籠中「越獄」逃出，女子回家發現愛寵不見，急忙四處尋找，但花了好幾個小時都沒看到哈士奇的身影，讓她感到著急又傷心。

過了一陣子之後，她的心情就像坐雲霄飛車一樣，從低落到憤怒，原來哈士奇在偷溜出門的時候，竟咬死了別人家共21隻雞，她只能前去接回被苦主扣留的愛犬，並含淚賠償所有死雞的費用。

回到家之後，女子和家人一起處理這21隻死雞，從清洗、除毛、去除內臟到分解等過程，讓一家人一直忙到凌晨5點才弄完，而闖下大禍的哈士奇則被關在籠子裡，一臉淡定地看著主人幫自己收拾殘局。女子表示這種事情已經是第二次了，如果之後愛犬還敢再犯一次，就真的養不起牠了。

新聞曝光後，立刻引發網友熱議，大家紛紛笑說：「二哈不意外」、「這都不是拆家了，這是抄家呀！」、「只能說不愧是二哈」、「雖然不厚道，但是還是想笑，二哈自己出去打獵了」、「哈士奇：主人無能，還得我去打獵養家，我真是為這個家操碎了心」、「養到一隻傻狗真辛苦」。